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Корнеев — о травме Клаудиньо перед Суперкубком: это будет жёсткий удар по «Зениту»

Корнеев — о травме Клаудиньо перед Суперкубком: это будет жёсткий удар по «Зениту»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил, насколько сильно травма бразильского полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо повлияет на команду в матче за Суперкубок России с ЦСКА.

«Если он в субботу всё-таки не попадёт в заявку, сине-бело-голубые, конечно, потеряют в креативе. Это будет жёсткий удар по «Зениту» с точки зрения игры на чужой половине и создания моментов. Остаётся надеяться, что Клаудиньо всё же быстро восстановится, так как своими действиями он всегда дарит радость болельщикам», — приводит слова Корнеева RT.

Напомним, Клаудиньо получил повреждение в одном из предсезонных матчей в Санкт-Петербурге. Игрок покинул поле в игре с «Фенербахче» в первом тайме. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее заявлял, что у него может быть ушиб. Судя по публикации бразильского футболиста в социальных сетях, травма не носит серьёзный характер.

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