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Мигел Данни: верю, что «Зенит» обыграет ЦСКА и выиграет Суперкубок России

Мигел Данни: верю, что «Зенит» обыграет ЦСКА и выиграет Суперкубок России
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Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и московский ЦСКА. Португалец надеется на победу сине-бело-голубых.

«Надеюсь, что в матче за Суперкубок победит «Зенит»! Они сохранили состав, поэтому я верю, что «Зенит» обыграет ЦСКА и выиграет трофей», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, встреча ЦСКА и «Зенита» начнётся завтра, 15 июля, в 17:00 по московскому времени в Казани. Победитель игры станет абсолютным рекордсменом по победам в Суперкубке России. Сейчас у обеих команд по семь побед в матчах за данный трофей.

Данни сыграл за «Зенит» 256 матчей, в которых отметился 68 забитыми мячами и 73 результативными передачами. В составе петербуржцев португалец трижды стал чемпионом России.

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