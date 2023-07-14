УЕФА оштрафовал «Барселону» и «МЮ» за нарушение правил финансового фэйр-плей

Английский «Манчестер Юнайтед» подвергся санкциям со стороны органа финансового контроля клубов УЕФА (ICFC) за нарушения финансового фэйр-плей в течение четырёх лет, с 2009 по 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза.

Сообщается, что «красные дьяволы» оштрафованы на сумму в € 300 тыс. «Манчестер Юнайтед» понёс убытки в размере € 47 млн в течение контрольного периода 2022 года в дополнение к € 234 млн, потерянным во время пандемии COVID-19 в сезонах-2019/2020 и 2020/2021. Клуб не смог скорректировать убытки, чтобы избежать санкций.

Представитель английской Премьер-лиги не единственный европейский клуб, подвергшийся наказанию от УЕФА. Список довольно длинный («Коньяспор», АПОЭЛ, «Рига», «Олимпия», «Слован», «Андерлехт», «Истанбул Башакшехир»), но стоит отметить, что самый крупный штраф наложен на испанскую «Барселону». Каталонцы выплатят € 500 тыс. за нарушение правил финансового фэйр-плей. В течение 2022 финансового года сине-гранатовые попытались перекрыть убытки за счёт доходов, полученных в результате продажи нематериальных активов (трансферы игроков не считаются), что запрещено регламентом ICFC.

«Милан», «Монако», «Рома», «Бешикташ», «Интер», «Марсель» и «Пари Сен-Жермен» выполнили цели, установленные на 2022 год, но орган УЕФА продолжит следить за соблюдением мирового соглашения в течение следующего сезона. В свою очередь, «Лилль» выполнил финансовые цели и вышел из зоны риска.