«Аль-Ахли» хочет подписать вингера «Барселоны» Рафинью

Саудовский «Аль-Ахли» заинтересован в трансфере бразильского вингера «Барселоны» Рафиньи Диаса, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, 26-летний футболист хочет остаться в каталонском клубе, но это не остановило саудовский клуб, который всё так же хочет заполучить бразильца. Пока что между клубами нет никакой конкретики, но «Аль-Ахли» очень сильно хочет видеть игрока каталонцев в своей команде, несмотря на позицию Рафиньи по переходу.

Рафинья замыкает передачу Бальде в матче «Бетис» — «Барселона».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Летом 2022 года Рафинья перешёл из «Лидса» в «Барселону», подписав с испанской командой контракт на пять лет. В сезоне-2022/2023 на счету Рафиньи 50 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и 12 результативными передачами.