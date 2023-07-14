«Нант», «Лилль» и «Лорьян» заинтересовались молдавским защитником «Олимпиакоса»

Клубы французской Лиги 1 «Нант», «Лилль» и «Лорьян» поспорят за левого защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука, сообщает Foot Mercato.
Контракт 25-летнего молдавского защитника с «Олимпиакосом» действует до 2025 года, его рыночная стоимость оценивается в € 4 млн. Профиль игрока пользуется популярностью во Франции: ранее футболистом заинтересовались «Нант» и «Лилль», а в последние дни к этим двум клубам присоединился «Лорьян».
Рябчук является воспитанником португальского «Порту». Защитник перешёл в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за € 2 млн. В минувшем сезоне защитник провёл 45 матчей за греческий клуб во всех турнирах, забив один гол и отдав шесть результативных передач.
Также ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Олимпиакосу» за Рябчука € 3 млн, но пирейцы хотят получить не меньше € 5 млн.
- 14 июля 2023
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