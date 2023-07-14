«Бетис» начал переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Давинсона Санчеса

У московского «Спартака», заинтересованного в приобретении защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, появился конкурент из Испании. По информации Foot Mercato, «Бетис» сделал предложение «шпорам» в размере € 7 млн, пообещав платить 27-летнему игроку € 2,5 млн «чистыми» в год.
Сообщается, что «Тоттенхэм» собирается отвергнуть первое предложение, требуя € 10 млн за колумбийского центрбека.
Ранее появилась информация, что «Спартак» предложил «Тоттенхэму» около € 8–10 млн за Давинсона Санчеса. Санчес, судя по всему, не против перебраться в Российскую Премьер-Лигу, если не поступит другое более интересное предложение из европейского клуба.
В прошлом сезоне 27-летний Санчес сыграл 24 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.
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