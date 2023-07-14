«Ювентус хочет подписать хавбека «Барселоны» Кессье

Туринский «Ювентус» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Барселоны» Франку Кессье, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «старая синьора» хочет увидеть 26-летнего футболиста в команде уже этим летом, но для этого ей сначала необходимо продать несколько футболистов. Это полузащитники Артур, Уэстон Маккенни и Денис Закария. В каталонском клубе знают об этом. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри также хочет этот трансфер из-за объёма работы, который Кессье совершает на поле. Руководство каталонцев уже поговорило с игроком.
Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В 43 матчах прошлого сезона ивуариец забил три гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
- 14 июля 2023
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