«Ювентус хочет подписать хавбека «Барселоны» Кессье

Туринский «Ювентус» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Барселоны» Франку Кессье, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «старая синьора» хочет увидеть 26-летнего футболиста в команде уже этим летом, но для этого ей сначала необходимо продать несколько футболистов. Это полузащитники Артур, Уэстон Маккенни и Денис Закария. В каталонском клубе знают об этом. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри также хочет этот трансфер из-за объёма работы, который Кессье совершает на поле. Руководство каталонцев уже поговорило с игроком.

Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В 43 матчах прошлого сезона ивуариец забил три гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.