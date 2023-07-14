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Футболистку сборной Ирландии увезли в больницу, её команда отказалась доигрывать матч

Футболистку сборной Ирландии увезли в больницу, её команда отказалась доигрывать матч
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Товарищеский матч с участием женских сборных Ирландии и Колумбии был прерван всего через 20 минут после стартового свистка из-за госпитализации ирландской футболистки Дениз О'Салливан. Об этом сообщает The Sun.

Сборная Ирландии завершала подготовку к чемпионату мира на тренировочной базе в Брисбене спаррингом с колумбийками, но игру пришлось досрочно прервать, когда болезненную травму голеностопа получила О'Салливан, которую пришлось унести с поля на носилках и сразу же доставить в больницу для проведения детального обследования.

После консультации с официальными лицами матча команда Ирландии решила не продолжать игру, которая проходила в закрытом режиме. Вместо этого было решено провести тренировку.

Сообщается, что перед травмой футболистки соперницы действовали чрезмерно грубо, за 19 минут игры получив две жёлтые карточки, включая одну за фол против О'Салливан.

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