«Рома» арендовала Расмуса Кристенсена у «Лидса»

Итальянская «Рома» арендовала датского защитника «Лидса» Расмуса Кристенсена на один сезон, до 30 июня 2024 года.

«Горжусь тем, что стал частью этого великого клуба — чувствуешь прикосновение истории, как только приходишь сюда. Успех «Ромы» в Европе в последние годы заставил меня ещё больше захотеть играть за этот клуб. Не могу дождаться, когда обустроюсь здесь», – приводит слова Кристенсена пресс-служба «волков».

26-летний датский правый защитник дебютировал на профессиональном уровне за «Мидтьюлланн», затем один сезон отыграл за амстердамский «Аякс». В 2018 году он перешёл в «Ред Булл Зальцбург» и провёл три года в Австрии, а прошлым летом подписал контракт с «Лидс Юнайтед».

Отметим, что в составе «Ромы» уже выступает один игрок, арендованный у «Лидса», вылетевшего в Чемпионшип по итогам прошлого сезона. Второй подряд сезон в Риме начнёт испанский центральный защитник Диего Льоренте.