Нигматуллин: история с Захаряном утомила. Карьера портится, он играет всё хуже и хуже

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Фейеноорд».
«История с Захаряном утомила лично меня, карьера парня портится. Его всё время куда-то отправляют, а он играет всё хуже и хуже. Для начала нужно играть хорошо, с этим у него сейчас проблема. Так бывает у каждого молодого футболиста, который начинает играть, потом думает, что уже всё, он гений.
Нужно сначала вернуть необходимые кондиции и прогрессировать. Понятно, что у парня вскружилась голова после «Челси». Лучше всего ему реанимировать карьеру в своём родном клубе, начать там играть. Но, похоже, у Арсена есть большое желание уехать играть за границу», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.
В сезоне-2022/2023 на счету Захаряна 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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