«Марсель» объявил о подписании Ренана Лоди

Ренан Лоди – новый игрок «Марселя». Бразильский защитник подписал пятилетний контракт с французским клубом.
«Ренан Лоди начал свою профессиональную карьеру в возрасте 18 лет в клубе «Атлетико Паранаэнсе», и, после того как сыграл 50 матчей в красно-чёрной майке и выиграл Южноамериканский кубок в 2018 году, левый защитник покинул родную Бразилию и перешёл в «Атлетико» Мадрид.
За три сезона Ренан Лоди провёл 118 матчей, в том числе 27 в Лиге чемпионов, и выиграл титул чемпиона Испании в 2021 году. В 2022 году, находясь в аренде в «Ноттингем Форест» в английской Премьер-лиге, он сыграл в 32 матчах. Он также был вызван в сборную Бразилии в 2019 году. В черно-жёлтой майке в 16 матчах левый защитник дошёл до финала Кубка Америки 2021 года, но, к сожалению, занял второе место в матче с Аргентиной.
«Марсель» приветствует Ренана Лоди», — поприветствовала игрока пресс-служба французского клуба на официальном сайте.
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