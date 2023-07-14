«Фенербахче» предложил загребскому «Динамо» € 8 млн за Ливаковича

Турецкий «Фенербахче» приготовил предложение в € 8 млн для загребского «Динамо» за 28-летнего хорватского голкипера Доминика Ливаковича, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, «Фенербахче» готов предложить контракт Ливаковичу до 2027 года. Помимо Доминика, стамбульцы заинтересованы в голкипере французского «ПСЖ» Кейлоре Навасе.
В сезоне-2022/2023 загребское «Динамо» выступало в Лиге чемпионов. Доминик Ливакович провёл 12 матчей в рамках этого турнира и дважды отыграл «на ноль». Также голкипер представлял сборную Хорватии на чемпионате мира по футболу, который прошёл в Катаре в 2022 году. Там он принял участие во всех семи играх своей сборной и помог выиграть в двух сериях пенальти в 1/8 финала с Японией и 1/4 финала с Бразилией.
- 14 июля 2023
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