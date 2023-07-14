Душан Тадич покинул «Аякс», но обещал вернуться в другом статусе

Сербский нападающий Душан Тадич покинул амстердамский «Аякс». Клуб удовлетворил просьбу игрока о расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2024 года.

«Решение покинуть клуб было очень трудным. Тем не менее я считаю, что это правильный момент. Я думаю, что не только мне, но и клубу нужно начать новую жизнь. Успехи, которые мы праздновали вместе с «Аяксом», оставили у меня неизгладимые впечатления, я никогда раньше не испытывал ничего подобного в карьере.

Хочу поблагодарить всех болельщиков за прекрасное время, которое я провёл здесь. Я навсегда останусь игроком «Аякса» и надеюсь вскоре вернуться в Амстердам в роли тренера», – приводит слова Тадича пресс-служба нидерландской команды.

34-летний Тадич перешёл в «Аякс» из английского «Саутгемптона» в 2018 году. В первом же сезоне в Нидерландах будущий капитан выиграл с командой «золотой» дубль и сыграл ключевую роль в успехе на евроарене – «Аякс» добрался до полуфинала Лиги чемпионов. По итогам сезона нападающий был признан игроком года в Нидерландах.

В общей сложности Тадич выиграл в Амстердаме три чемпионских титула и два Кубка страны. Нападающий провёл за «Аякс» 241 матч во всех турнирах, в которых забил 105 голов.