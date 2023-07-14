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Испанский агент: зарплата Бонгонда в «Кадисе» была € 1 млн, в «Спартаке» — € 2,5 млн

Испанский агент: зарплата Бонгонда в «Кадисе» была € 1 млн, в «Спартаке» — € 2,5 млн
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Испанский агент Антонио Мендоза прокомментировал недавний переход вингера Тео Бонгонда из «Кадиса» в московский «Спартак», рассказав подробности о зарплате футболиста. Напомним, ранее появилась информация, что зарплата конголезца в «Спартаке» составит € 1,8 млн в год, что меньше оклада, который был у Бонгонда в испанском «Кадисе», откуда тот и перешёл в московский клуб. В Испании футболист зарабатывал € 2 млн в год.

«Мог ли Бонгонда получать 2 миллиона евро в «Кадисе»? Конечно, нет. Это абсурд, никто в «Кадисе» не получает таких денег. Зарплата Бонгонда в «Кадисе» была 1 миллион евро. Мне говорили, что в «Спартаке» он в перспективе сможет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год, хорошее повышение», — приводит слова Мендозы «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, о трансфере Бонгонда в «Спартак» из «Кадиса» стало известно 12 июля. 27-летний форвард подписал с красно-белыми контракт до 2026 года.

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Источник: зарплата Тео Бонгонда в «Спартаке» — € 1,8 млн в год
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