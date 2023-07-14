«Монако» подпишет с Кёном пятилетний контракт, вратарь обойдётся красно-белым в € 8 млн
Поделиться
Вратарь «Ред Булл Зальцбург» Филипп Кён, выступавший за молодёжные сборные Швейцарии и Германии (у него двойное гражданство), успешно прошёл медицинское обследование и готов подписать пятилетний контракт с «Монако», сообщает Foot Mercato.
По информации издания, трансфер голкипера в княжеский клуб оценивается в € 8 млн. Стороны обсудили все детали будущей сделки, поэтому официальное подтверждение состоится в ближайшее время.
В австрийской Бундеслиге сезона-2022/2023 Филипп Кён провёл 32 матча за «Зальцбург», в которых пропустил 21 гол. Также он отыграл все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов, пропустив 17 мячей в этом турнире. По итогам прошлого сезона Кён был признан лучшим голкипером чемпионата Австрии.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2023
-
23:04
-
23:03
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:39
-
22:31
-
22:10
-
22:04
-
22:03
-
21:50
-
21:42
-
21:32
-
21:25
-
21:14
-
21:05
-
21:04
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
20:07
-
19:50
-
19:47
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:23
-
19:19
-
19:10
-
19:10
-
18:52
-
18:42
Партнерский контент