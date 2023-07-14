«Монако» подпишет с Кёном пятилетний контракт, вратарь обойдётся красно-белым в € 8 млн

Вратарь «Ред Булл Зальцбург» Филипп Кён, выступавший за молодёжные сборные Швейцарии и Германии (у него двойное гражданство), успешно прошёл медицинское обследование и готов подписать пятилетний контракт с «Монако», сообщает Foot Mercato.

По информации издания, трансфер голкипера в княжеский клуб оценивается в € 8 млн. Стороны обсудили все детали будущей сделки, поэтому официальное подтверждение состоится в ближайшее время.

В австрийской Бундеслиге сезона-2022/2023 Филипп Кён провёл 32 матча за «Зальцбург», в которых пропустил 21 гол. Также он отыграл все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов, пропустив 17 мячей в этом турнире. По итогам прошлого сезона Кён был признан лучшим голкипером чемпионата Австрии.