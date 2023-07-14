Кристенсен сам забронировал и оплатил перелёт из Лидса в Рим для прохождения медосмотра

Защитнику «Лидса» Расмусу Кристенсену настолько не терпелось присоединиться к «Роме», что футболист сам забронировал билет до Рима и оплатил перелёт из собственного кармана, сообщает Football-italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport.
В четверг, 13 июля, датчанин сообщил «Роме» о скором прибытии и на следующий день успешно прошёл медицинское обследование прежде, чем подписать арендное соглашение с командой Жозе Моуринью.
В «Роме» Кристенсен присоединился к бывшему партнёру по «Лидсу» Диего Льоренте, с которым «волки» продлили аренду ещё на один сезон без возможности покупки.
Оба футболиста перешли в «Рому» благодаря прописанному в контрактах пункту, согласно которому игрокам позволяется временно покинуть «Лидс», если клуб вылетит из Премьер-лиги. Именно это и произошло в сезоне-2022/2023.
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