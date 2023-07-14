Сделка по Лукаку между «Интером» и «Челси» задерживается из-за агента игрока

Лондонский «Челси» и миланский «Интер» не могут довести до конца сделку по бельгийскому нападающему Ромелу Лукаку из-за агента футболиста, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, ни лондонский клуб, ни «нерадзурри» не могут выйти на связь с агентом Лукаку Себастьяном Ледуре, из-за чего трансфер игрока был временно приостановлен. Сообщается, что Ледуре отказался от договорённости с «Интером, поэтому трансфер временно откладывается. Агент также неоднократно предлагал услуги Лукаку «Милану» и «Ювентусу» пару недель назад. Таким образом, сейчас будущее Ромелу зависит только от него самого, поскольку бельгийцу необходимо решить, подписывать ли контракт с «нерадзурри» без участия агента или искать другой клуб.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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