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«Манчестер Юнайтед» закроет сделку по переходу Онана в ближайшее время

«Манчестер Юнайтед» закроет сделку по переходу Онана в ближайшее время
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Английский «Манчестер Юнайтед» близок к завершению сделки по подписанию голкипера «Интера» Андре Онана, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

«Интер» отклонил несколько предложений от «красных дьяволов», добившись того, что в ходе переговоров итоговое предложение британцев почти достигло суммы, изначально установленной «нерадзурри» (€ 60 млн). По информации источника, манкунианцы готовы заплатить € 50 млн и ещё € 5 млн в виде различных бонусов.

27-летний вратарь сборной Камеруна вскоре должен воссоединиться с тренером Эриком тен Хагом, под руководством которого он выступал в «Аяксе». Условия личного контракта уже согласованы. Сообщается, что Онана подпишет пятилетний договор (возможно, по системе 4+1) с зарплатой более € 6 млн за сезон.

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