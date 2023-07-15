Трезеге: думаю, Франция уже расстроена, что Месси не остался. Она никогда не ценила талант

Легендарный французский нападающий Давид Трезеге выступил с критикой в адрес французов за жёсткое отношение к бывшему нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси. Фанаты регулярно критиковали игрока во время его пребывания в Париже.
«Франция никогда не понимала личностей, в том числе и Месси, а также то, как сильно он повышал статус французского чемпионата на фоне английского, итальянского, испанского и немецкого чемпионатов.
Франция никогда не ценила талант. Я уверен, французы уже жалеют о том, что Месси ушёл из «ПСЖ». Они потеряли человека, который давал французскому чемпионату новый уровень в плане статуса, имиджа и престижа. Во Францию редко приезжают игроки такого уровня.
Критика во Франции была очень жёсткой, особенно от моих бывших коллег, которые работают на французском телевидении. Критика была не в адрес Месси, а по отношению ко всему французскому футболу в целом. Среди них был и мой хороший друг – Тьерри Анри, а также одни из самых важных и заметных людей на телевидении, такие как Дюгарри и Лизаразю. Они пытались защитить Месси, защитить талант, защитить магию футбола в целом. Во Франции подобное признание будет достигнуто не скоро», — приводит слова Трезеге ESPN.
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