На пост главного тренера «Енисея» назначен Эдуард Штейнбрехер

Российский специалист Эдуард Штейнбрехер стал главным тренером красноярского «Енисея». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Эдуард Гейнрихович — коренной красноярец, болельщики помнят его по игре за красноярский «Металлург». В молодости играл в Германии. После завершения карьеры футболиста Штейнбрехер на протяжении нескольких лет был тренером-преподавателем в калининградской «Балтике», а в 2016 году возглавил основную команду.

В прошлом году он вернулся в Красноярск и вошёл в тренерский штаб Артёма Горлова, а весной помог клубу сохранить четвёртую строчку в турнирной таблице и выйти в стыковые матчи.

В данный момент специалист получает лицензию UEFA Pro.

Мы в Вас верим, Эдуард Гейнрихович! Вперёд к новым победам!» — написано в заявлении «Енисея».