На пост главного тренера «Енисея» назначен Эдуард Штейнбрехер

Российский специалист Эдуард Штейнбрехер стал главным тренером красноярского «Енисея». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Эдуард Гейнрихович — коренной красноярец, болельщики помнят его по игре за красноярский «Металлург». В молодости играл в Германии. После завершения карьеры футболиста Штейнбрехер на протяжении нескольких лет был тренером-преподавателем в калининградской «Балтике», а в 2016 году возглавил основную команду.
В прошлом году он вернулся в Красноярск и вошёл в тренерский штаб Артёма Горлова, а весной помог клубу сохранить четвёртую строчку в турнирной таблице и выйти в стыковые матчи.
В данный момент специалист получает лицензию UEFA Pro.
Мы в Вас верим, Эдуард Гейнрихович! Вперёд к новым победам!» — написано в заявлении «Енисея».
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