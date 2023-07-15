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На пост главного тренера «Енисея» назначен Эдуард Штейнбрехер

На пост главного тренера «Енисея» назначен Эдуард Штейнбрехер
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Российский специалист Эдуард Штейнбрехер стал главным тренером красноярского «Енисея». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Эдуард Гейнрихович — коренной красноярец, болельщики помнят его по игре за красноярский «Металлург». В молодости играл в Германии. После завершения карьеры футболиста Штейнбрехер на протяжении нескольких лет был тренером-преподавателем в калининградской «Балтике», а в 2016 году возглавил основную команду.

В прошлом году он вернулся в Красноярск и вошёл в тренерский штаб Артёма Горлова, а весной помог клубу сохранить четвёртую строчку в турнирной таблице и выйти в стыковые матчи.

В данный момент специалист получает лицензию UEFA Pro.

Мы в Вас верим, Эдуард Гейнрихович! Вперёд к новым победам!» — написано в заявлении «Енисея».

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