«Зенит-Ижевск» снялся с первенства Второй лиги

«Зенит-Ижевск» не примет участие в первенстве дивизиона «Б» ЛЕОН Второй лиги сезона-2023/2024. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
«Отказ клуба «Зенит-Ижевск» от участия во Второй лиге дивизиона «Б» — это решение местного министерства спорта, которое является учредителем клуба. С точки зрения финансирования переход на систему «весна-осень» намного удобнее для бюджетных клубов, которые смогут планировать свои бюджеты на календарный год. В нынешнем переходном сезоне группа 4, в которой должен был выступить «Зенит-Ижевск», не имеет дальних выездов, за исключением Барнаула. В прошлом сезоне ижевская команда отправлялась на выезды в Омск, Новосибирск, Барнаул, Челябинск, Пермь. Получается, логистика точно стала менее затратной. Если говорить про правила аттестации, то они стали лояльнее для клубов. Это позволило 11 новым командам присоединиться ко Второй лиге «Б». И я уверен таких команд весной 2024 будет больше – есть предпосылки к тому, что появится больше новых клубов.
Мы до последнего надеялись, что «Зенит-Ижевск» не снимется. Но, к сожалению, теперь в группе 4 сыграют девять команд вместо 10», — сказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.
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