«Химки» подписали новый контракт с игроком сборной Казахстана

ФК «Химки» продлил контракт с 23-летним защитником Львом Скворцовым, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с игроком сборной Казахстана рассчитано на два года.
Скворцов пришёл в «Химки» в январе. Он провёл за клуб восемь матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых получил три жёлтые карточки. «Химки» заняли 15-е место и выбыли в Первую лигу.
Скворцов рассказал, что с нетерпением ждёт старта сезона и выездных матчей, чтобы оценить красоту российских городов.
«Мы разговаривали ещё с конца того сезона, когда были в Премьер-Лиге. Тогда уже дали согласие, что я останусь. Так оно и вышло. Договорились с моим агентом. У меня с тренером и президентом отличные отношения. Я думаю, что всё будет хорошо, и мы выполним задачу. Сезон, думаю, будет довольно-таки трудным. Но нам нужно быть командой, всем вместе друг за друга. Поставленной цели нужно достичь и выйти в Премьер-Лигу. Все города России по-своему очень красивы. Мне очень нравится атмосфера, как всё здесь происходит. С нетерпением жду, когда начнутся игры и выезды», — сказал Скворцов.
В первом матче нового сезона «Химки» примут «Тюмень» 17 июля.
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