АПЛ отложила первый домашний матч «Лутона» в сезоне-2023/2024 из-за неготовности стадиона

Первый домашний матч «Лутона» в Английской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024 отложен, так как в АПЛ не уверены, что модернизация стадиона «Кенилворт Роуд» будет завершена вовремя, сообщает ESPN.
«Матч Премьер-Лиги между «Лутон Таун» и «Бёрнли», запланированный на субботу, 19 августа, будет отложен. «Лутон Таун» не смог предложить Лиге и «Бёрнли» гарантии того, что текущие работы на «Кенилворт Роуд» не повлияют на срок проведения этого матча без позднего уведомления болельщиков», — говорится в заявлении АПЛ.
Эта встреча запланирована во 2-м туре чемпионата Англии, а в 1-м «Лутон» сыграет на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион».
Стадион «Кенилворт Роуд» вместимостью 10 356 человек должен стать самой маленькой ареной, на которой когда-либо проходили матчи АПЛ. На процедуры его обновления «Лутон» собирался потратить £ 10 млн ($ 13,1 млн).
«На «Кенилворт Роуд проводится программа обширных работ по благоустройству территории, чтобы она была готова к проведению матчей Премьер-Лиги. В том числе строительство новой трибуны, отвечающей требованиям трансляций и медиа. Несмотря на то, что текущая работа идёт очень хорошо и опережает график, Премьер-Лига по понятным причинам требует гарантий в отношении расписания матчей заблаговременно, чтобы заранее сообщать болельщикам и вещателям о любых изменениях.
Из-за масштабов проекта «Лутон Таун» не может абсолютно гарантировать, что непредвиденные проблемы не вызовут каких-либо задержек и не повлияют на планы проведения первой домашней игры. Поэтому вместе с Премьер-лигой и «Бёрнли» мы сочли разумным дать болельщикам обеих команд достаточно времени, чтобы спланировать свободный уик-энд, а затем организовать поездку в новую дату», — говорится в заявлении «Лутона».
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