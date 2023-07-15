«Роснефть» стала генеральным партнёром тульского «Арсенала»

Нефтяная компания «Роснефть» с сезона-2023/2024 повысит уровень поддержки тульского «Арсенала» и станет генеральным партнёром клуба.
О решении было объявлено после рабочей встречи Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина, прошедшей 14 июля. Они обсудили реализацию действующего соглашения о сотрудничестве, а также договорились о расширении взаимодействия между компанией и регионом. «Роснефть» оказывает поддержку «Арсеналу» с 2016 года.
«В Туле очень любят футбол. В лице компании «Роснефть» клуб обрел надёжного партнёра. Уверен, что это сотрудничество поможет «Арсеналу» стать командой, демонстрирующей красивый, зрелищный и результативный футбол, снова радовать болельщиков победами. Перед командой стоит сложная, но выполнимая задача. Благодарю компанию «Роснефть» и лично Игоря Ивановича Сечина за многолетнее плодотворное сотрудничество, внимание к Тульской области и поддержку нашего клуба», – приводит официальный сайт «Арсенала» слова Дюмина.
Туляки стартуют в новом сезоне Первой лиги 16 июля домашним матчем с «Ленинградцем».
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