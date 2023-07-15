«Волгарь» пополнился полузащитником сборной Кыргызстана

Полузащитник сборной Кыргызстана Эрбол Атабаев подписал контракт с «Волгарём», сообщает официальный сайт клуба. Ранее 21-летний хавбек выступал полтора года за махачкалинское «Динамо». В прошлом сезоне Атабаев сыграл за дагестанский клуб 33 матча в Первой лиге и Кубке России. В 2021 году он стал вице-чемпионом Кыргызстана в составе команды «Абдыш-Ата».
Атабаев получал футбольное образование в России и Испании. Он два года провёл в академии казанского «Рубина», а затем смог пройти отбор в «Барселоне». Игрок успел поиграть в клубах низших дивизионов Испании «Гранольерс» и «Сантбоя».
После двухлетней паузы в астраханскую команду вернулся 26-летний хавбек Данил Полубояринов. В прошлом сезоне он выступал за «Акрон». Ранее играл за московские «Торпедо» и «Спартак-2», «Ротор» и «Энергетик-БГУ» из Беларуси. На протяжении пяти лет выступал за юношеские сборные России. Ещё «Волгарь» пополнился 18-летним нападающим Денисом Пушкарёвым. Форвард является воспитанником московского «Локомотива» и имеет опыт выступлений за юниорскую сборную России.
Также «Волгарь» сообщил, что нападающий Марк Полушин и полузащитник Артур Карпов перешли на правах аренды в клуб Второй лиги «Б» «Астрахань».
- 15 июля 2023
-
05:17
-
05:13
-
05:00
-
04:55
-
04:41
-
04:40
-
04:33
-
04:24
-
04:11
-
04:06
-
03:52
-
03:49
-
03:35
-
03:18
-
03:18
-
03:05
-
02:47
-
02:46
-
02:30
-
02:22
-
02:06
-
02:01
-
01:44
-
01:44
-
01:23
-
01:22
-
01:05
-
00:54
-
00:42
-
00:30
-
00:25
- 14 июля 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:38
-
23:31