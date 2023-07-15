«Волгарь» пополнился полузащитником сборной Кыргызстана

Полузащитник сборной Кыргызстана Эрбол Атабаев подписал контракт с «Волгарём», сообщает официальный сайт клуба. Ранее 21-летний хавбек выступал полтора года за махачкалинское «Динамо». В прошлом сезоне Атабаев сыграл за дагестанский клуб 33 матча в Первой лиге и Кубке России. В 2021 году он стал вице-чемпионом Кыргызстана в составе команды «Абдыш-Ата».

Атабаев получал футбольное образование в России и Испании. Он два года провёл в академии казанского «Рубина», а затем смог пройти отбор в «Барселоне». Игрок успел поиграть в клубах низших дивизионов Испании «Гранольерс» и «Сантбоя».

После двухлетней паузы в астраханскую команду вернулся 26-летний хавбек Данил Полубояринов. В прошлом сезоне он выступал за «Акрон». Ранее играл за московские «Торпедо» и «Спартак-2», «Ротор» и «Энергетик-БГУ» из Беларуси. На протяжении пяти лет выступал за юношеские сборные России. Ещё «Волгарь» пополнился 18-летним нападающим Денисом Пушкарёвым. Форвард является воспитанником московского «Локомотива» и имеет опыт выступлений за юниорскую сборную России.

Также «Волгарь» сообщил, что нападающий Марк Полушин и полузащитник Артур Карпов перешли на правах аренды в клуб Второй лиги «Б» «Астрахань».