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«Спартак» предоставил Николсону 10-дневный отпуск после Золотого кубка КОНКАКАФ

«Спартак» предоставил Николсону 10-дневный отпуск после Золотого кубка КОНКАКАФ
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, когда нападающий Шамар Николсон вернётся в клуб после участия в Золотом кубке КОНКАКАФ в составе сборной Ямайки.

«Шамару положен небольшой отпуск после Золотого кубка КОНКАКАФ. После него он должен вернуться в расположение команды. Отпуск – около десяти дней», – приводит слова Зеленова Metaratings.

12 июля сборная Ямайки, за которую выступает Николсон, в полуфинале турнира уступила Мексике (0:3) и покинула Золотой кубок КОНКАКАФ. На турнире игрок принял участие в пяти матчах и во всех случаях выходил на замену.

Таким образом, 26-летний Николсон пропустит старт сезона в РПЛ. В 1-м туре «Спартак» сыграет против «Оренбурга». Игра состоится 23 июля на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнётся в 17:30 по московскому времени.

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