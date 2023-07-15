Бородюк рассказал о трёх решениях Хиддинка, которые его впечатлили

Александр Бородюк вспомнил три решения бывшего главного тренера сборной России Гуса Хиддинка, которые его впечатлили. Бородюк работал помощника нидерландца в национальной команде, в том числе на Евро‑2008, когда россияне завоевали бронзовые медали.
«Запоминающихся ходов было несколько. Первый, когда он мне сказал: «Установку перед Грецией (на Евро‑2008 — Прим. «Чемпионата») проводишь ты». Волнительный момент, потому что это был решающий матч.
Второй случай: мы проиграли Израилю — это был один из ключевых матчей отбора на Евро. И Гус сказал: «Вспомни, кто перед матчем жал руку. И проверь — пожмут ли после». Тогда после Израиля всё руководство, чиновники мимо прошли. «Это нормально. Запоминайте такие моменты в своей работе», — сказал Хиддинк.
И третье — самое важное: после Израиля мы поехали в Андорру. Настроение ужасающее, потому что теперь от нас не всё зависело. Обыграй Англия Хорватию — и мы никуда не попадаем. Думали, сейчас будет разбор игры. А Гус сказал: «Нет. Пойдем играть в сквош. Пусть футболисты думают, что ничего страшного не произошло». Мы так и сделали. Играли в сквош, чтобы откинуть эту атмосферу. И футболисты это видели», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».
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