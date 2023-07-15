Боков: думаю, что Малком в итоге уйдёт из «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Максим Боков высказал своё мнение о том, покинет ли бразильский нападающий Малком петербургский клуб. Также Боков рассмотрел возможные варианты замены игрока, в случае его ухода.
«Я думаю, что Малком в итоге уйдёт из «Зенита». Это будет большая потеря для петербуржцев, но восполнимая. У «сине-бело-голубых» большая скамейка запасных, они могут ротировать состав.
Не знаю нужно ли уходить Малкому из «Зенита», чтобы развиваться дальше, это его дело. Но в наших реалиях легионерам, которые хотят показать себя в Европе или в мире, нужно уезжать. Потому что в наших клубах показать себя невозможно сейчас, к сожалению.
Не считаю, что «Зениту» нужно будет докупать нападающих, таких как Пиняев, Тюкавин на замену Малкому, если он уедет. Повторюсь, у петербуржцев длинная скамейка запасных, они могут найти замену оттуда. Не считаю, что другим клубам будет легче бороться с «Зенитом» за чемпионство в случае ухода Малкома. Они могут на его позицию поставить двух слаженных футболистов, и проблема будет решена», — приводит слова Бокова
- 15 июля 2023
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