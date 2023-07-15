«Аль-Иттифак» готов платить Хендерсону € 41 млн, но сделка под угрозой из-за «Ливерпуля»

Саудовский клуб «Аль-Иттифак» готов предложить капитану и полузащитнику «Ливерпуля» Джордану Хендерсону контракт с зарплатой в € 41 млн за сезон. Однако сделку усложняет английский клуб, желающий получить за трансфер 33-летнего футболиста € 23 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

Если трансфер состоится, то Хендерсон будет играть за «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда, с которым вместе играл за «Ливерпуль». Хендерсон играет за мерсисайдцев с 2011 года, с тех пор он в 492 матчах забил 33 гола и отдал 61 результативную передачу. Его контракт с командой истекает летом 2025 года. С «Ливерпулем» Хендерсон выиграл восемь трофеев, включая Лигу чемпионов и английскую Премьер-Лигу.

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