«Аль-Иттифак» готов платить Хендерсону € 41 млн, но сделка под угрозой из-за «Ливерпуля»

Саудовский клуб «Аль-Иттифак» готов предложить капитану и полузащитнику «Ливерпуля» Джордану Хендерсону контракт с зарплатой в € 41 млн за сезон. Однако сделку усложняет английский клуб, желающий получить за трансфер 33-летнего футболиста € 23 млн. Об этом сообщает Daily Mail.
Если трансфер состоится, то Хендерсон будет играть за «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда, с которым вместе играл за «Ливерпуль». Хендерсон играет за мерсисайдцев с 2011 года, с тех пор он в 492 матчах забил 33 гола и отдал 61 результативную передачу. Его контракт с командой истекает летом 2025 года. С «Ливерпулем» Хендерсон выиграл восемь трофеев, включая Лигу чемпионов и английскую Премьер-Лигу.
Болельщики встретили Роберто Фирмино в Саудовской Аравии. Видеоролик:
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