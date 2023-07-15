Гришин: ЦСКА нужен забивной центральный нападающий, как Вагнер Лав

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказал своё мнение о трансферах ЦСКА нынешним летом.

«Если говорить о трансферах, то Фернандес не играл за ЦСКА два года, он просто перешёл в «Зенит». Если рассуждать про Медину, то здесь надо отдать должное руководству «армейцев». Игрока взяли почти бесплатно, а продали за 7,5 млн — это хороший трансфер для клуба. Всё-таки футбол — это большой бизнес, и надо уметь зарабатывать. Плюс, если игрок сам хотел уйти, то надо было отпускать. Потому что в команде должны играть те, кто хотят этого.

Будут ли еще трансферы у ЦСКА в этом сезоне? Это вопрос к тренерскому штабу и руководству клуба. Деньги любят тишину, поэтому всё может быть. Если трансфер хороший, то он нужен любой команде, даже «Зениту».

Если говорить об усилениях, то ЦСКА нужен забивной центральный нападающий, как Вагнер Лав. Мы видели, что в последнее время Чалов играл оттянутым форвардом чуть с краю, с Заболотный на острие. Но в тоже время, когда Фёдор играет чисто нападающим, он забивает много голов. Ещё команде не помешал бы опорник. А так ЦСКА хорошо укомплектован. Если не будет травм, то клуб имеет хороших футболистов кроме нападающих и центральных полузащитников. Кого надо было купить из нападающих, нашего или легионера? Без разницы, главное, чтобы он был качественнее тех, кто уже есть в коллективе», — приводит слова Гришина Metaratings.