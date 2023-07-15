Валерий Есипов: сейчас понимаю, что правильно решил не переходить в «Спартак»

Экс-футболист сборной России Валерий Есипов рассказал о том, что именитый тренер Олег Романцев приглашал его в «Спартак» в 1994 году.
«После моего дебюта в сборной в 1994 году против Австрии Романцев сказал: «Валер, тебе надо играть в «Спартаке». Говорил, что в Москве и финансовая возможность, и сборная, можешь процветать как игрок.
Но тогда я только перешёл в «Ротор», мы завоевали медали, еврокубки, куда было уходить? Спустя время как тренер понимаю, что принял правильное решение не переходить в «Спартак». По игровой тематике, скорее всего, не подошёл бы. «Спартак» — комбинационная команда со своим стилем. Хотя, конечно, если медведя на велосипеде научили кататься, то и меня бы встроили в систему.
Больше предложений от «Спартака» не поступало, но от других клубов были. Предлагали ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив», киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», — приводит слова Есипова «Матч ТВ».
- 15 июля 2023
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