«Фламенго» не будет действовать в переговорах с «Зенитом» в стиле «Коринтианса» — Маттос
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«Фламенго» заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо, однако ради подписания бразильского футболиста не собирается идти на любые условия, поставленные другой стороной. Об этом сообщает журналист Александре Маттос в «Твиттере».
По сведениям источника, «Фламенго» не собирается действовать в переговорах с «Зенитом» в стиле «Коринтианса», который, вероятно, шёл на многие уступки и соглашался со многими предложениями российского клуба. Сообщается, что «Фламенго», как и «Коринтианс», находится в хороших отношениях с «Зенитом».
Также во «Фламенго» уверены, что, если клуб подпишет Клаудиньо, «Зенит» уже не отпустит к ним полузащитника Вендела.
Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:
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