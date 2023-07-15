«Фламенго» не будет действовать в переговорах с «Зенитом» в стиле «Коринтианса» — Маттос

«Фламенго» заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо, однако ради подписания бразильского футболиста не собирается идти на любые условия, поставленные другой стороной. Об этом сообщает журналист Александре Маттос в «Твиттере».

По сведениям источника, «Фламенго» не собирается действовать в переговорах с «Зенитом» в стиле «Коринтианса», который, вероятно, шёл на многие уступки и соглашался со многими предложениями российского клуба. Сообщается, что «Фламенго», как и «Коринтианс», находится в хороших отношениях с «Зенитом».

Также во «Фламенго» уверены, что, если клуб подпишет Клаудиньо, «Зенит» уже не отпустит к ним полузащитника Вендела.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: