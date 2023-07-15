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Отец футболистки «Челси» Абдуллиной рассказал, как дочь начала заниматься футболом

Отец футболистки «Челси» Абдуллиной рассказал, как дочь начала заниматься футболом
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Отец защитницы «Челси» Алсу Абдуллиной Ренат Абдуллин вспомнил, как дочь начала заниматься футболом, а также поделился историей о том, что однажды мальчики не захотели с ней играть.

«Мы не думали, что её увлечения футболом дойдут до такого уровня. Когда она к нам ребёнком подошла и сказала, что хочет играть в футбол, мы пожали плечами: «Ну ладно, играй». Всё началось с того, что она с братом и его друзьями играла: там площадка была – сейчас там нет её уже – и вот Алсу как с садика придёт, так там и зависала. Сначала просто смотрела, потом начала с мячом бегать. А потом я начал её возить в Альметьевск на тренировки, начались соревнования – ездила с мальчиками на турниры. Она как-то из Москвы прилетела, ей мальчишки говорят: «Айда за нас». А другая команда отказалась играть – сказали, что не выйдут на поле, если в другой команде девчонка будет. Видимо, проиграть боялись, хах!

В Альметьевске её «Чертаново» заметило – получилось, не зря возил её на все тренировки. Алсу в шестом классе была, и нам, конечно, было сложно её отпустить. В Англию оказалось сильно проще отправить, хотя тоже переживали, конечно. Супруга плакала, ой… Говорила мне: «Куда отправили её! Это ты виноват!» Долго привыкали. Алсу там тоже трудно было: она маленькая, одна, в Москве, приехала из посёлка. Но она за этот период стала очень самостоятельной. Мы рады, что решились её отправить. Чертановская школа очень хорошая: там и педагоги, и уровень подготовки высокий. Вот не бросила же, старается. Молодец она у нас! Кто ж знал, как далеко зайдёт её игра с мальчиками во дворе», – сказал Абдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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