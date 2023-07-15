«Алсу никогда нам не жалуется». Отец футболистки Абдуллиной — о жизни в Англии
Поделиться
Отец защитницы «Челси» Алсу Абдуллиной Ренат Абдуллин рассказал, как дочь адаптировалась в Англии.
«Ох, когда она в Англию уезжала, у нас шок был! И гордость была, и радость, но и переживали очень: как там всё у неё будет… Сложится, не сложится. Очень нервничали. Первое время тяжело было, конечно, хотя она нам ничего такого не говорила: всё нормально, всё нормально. Но сейчас у неё там всё устаканилось: язык она выучила, в команде хорошие отношения – все её уважают. Освоилась. Но всё равно переживать-то надо! Она за границей, мы здесь. Дети есть дети. Всегда спрашиваем у неё: «Кушала? Как там всё складывается?» Алсу нам никогда не жалуется», – сказал Абдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Комментарии
- 15 июля 2023
-
11:21
-
11:13
-
11:07
-
10:50
-
10:37
-
10:33
-
10:30
-
10:26
-
10:26
-
10:12
-
10:05
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:43
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:13
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:48
-
07:31
Партнерский контент