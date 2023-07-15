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«Алсу никогда нам не жалуется». Отец футболистки Абдуллиной — о жизни в Англии

«Алсу никогда нам не жалуется». Отец футболистки Абдуллиной — о жизни в Англии
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Отец защитницы «Челси» Алсу Абдуллиной Ренат Абдуллин рассказал, как дочь адаптировалась в Англии.

«Ох, когда она в Англию уезжала, у нас шок был! И гордость была, и радость, но и переживали очень: как там всё у неё будет… Сложится, не сложится. Очень нервничали. Первое время тяжело было, конечно, хотя она нам ничего такого не говорила: всё нормально, всё нормально. Но сейчас у неё там всё устаканилось: язык она выучила, в команде хорошие отношения – все её уважают. Освоилась. Но всё равно переживать-то надо! Она за границей, мы здесь. Дети есть дети. Всегда спрашиваем у неё: «Кушала? Как там всё складывается?» Алсу нам никогда не жалуется», – сказал Абдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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