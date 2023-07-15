Рябчук, которым интересовался «Спартак», может продолжить карьеру во Франции
Поделиться
Французский «Лорьян» заинтересован в подписании молдавского защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука, ранее входившего в список интересов московского «Спартака». Об этом сообщает Footmercato.
25-летний Рябчук — воспитанник португальского футбола. Он начинал свою карьеру в «Рио Майор», затем находился «Белененсеша», а позднее выступал за «Порту». С января 2021 года Рябчук выступает за «Олимпиакос», с которым дважды выиграл чемпионат Греции. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.
Рябчук родился в Молдове и выступает за сборную этой страны. В составе национальной команды футболист в 41-м матче не отметился результативными действиями. Он трижды признавался лучшим футболистом Молдовы в 2020, 2021 и 2022 годах.
Комментарии
- 15 июля 2023
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:48
-
07:31
-
07:25
-
07:18
-
07:11
-
07:00
-
06:50
-
06:38
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:07
-
05:57
-
05:53
-
05:40
-
05:17
-
05:13
-
05:00
-
04:55
-
04:41
-
04:40
-
04:33
-
04:24
-
04:11
-
04:06
-
03:52
-
03:49
-
03:35
-
03:18
-
03:18
-
03:05
-
02:47
Партнерский контент