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Рябчук, которым интересовался «Спартак», может продолжить карьеру во Франции

Рябчук, которым интересовался «Спартак», может продолжить карьеру во Франции
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Французский «Лорьян» заинтересован в подписании молдавского защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука, ранее входившего в список интересов московского «Спартака». Об этом сообщает Footmercato.

25-летний Рябчук — воспитанник португальского футбола. Он начинал свою карьеру в «Рио Майор», затем находился «Белененсеша», а позднее выступал за «Порту». С января 2021 года Рябчук выступает за «Олимпиакос», с которым дважды выиграл чемпионат Греции. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

Рябчук родился в Молдове и выступает за сборную этой страны. В составе национальной команды футболист в 41-м матче не отметился результативными действиями. Он трижды признавался лучшим футболистом Молдовы в 2020, 2021 и 2022 годах.

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