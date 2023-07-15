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Алексей Миранчук с 15 июля начнёт подготовку к сезону в составе «Аталанты»

Алексей Миранчук с 15 июля начнёт подготовку к сезону в составе «Аталанты»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в список из 26 футболистов, которые будут готовиться в составе клуба из Бергамо к новому сезону. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

27-летний полузащитник, как и несколько других футболистов, приступит к тренировкам сегодня, 15 июля. Основная группа начала подготовку 14 июля.

Миранчук выступает за «Аталанту» с лета 2020 года, однако так и не сумел закрепиться в составе итальянской команды. Минувший сезон полузащитник провёл на правах аренды в «Торино», в составе которого в 31 матче забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Сообщалось, что туринцы хотят выкупить права на российского полузащитника.

Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

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