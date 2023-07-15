Энрике — о работе в «ПСЖ»: когда ты пробуешь что-то новое — ты выходишь из зоны комфорта

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился эмоциями от своего назначения в парижский клуб, отметив, что обладает достаточной мотивацией для работы на новом месте.

«Я очень счастлив и горд начать свою работу здесь. Когда ты пробуешь что-то новое — ты выходишь из зоны комфорта. Но я мотивирован, это новая страна, новый город, новые игроки, новые люди и новая команда», — сказал Энрике в интервью клубной пресс-службе «ПСЖ».

53-летний Энрике пришёл на смену уволенному из «ПСЖ» Кристофу Галтье. Сам испанский специалист ранее работал с «Барселоной» и сборной Испании. Контракт Энрике с «ПСЖ» рассчитан на два года. Парижский клуб — действующий чемпион Франции.

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