Одноклубником Кокорина в «Фиорентине» может стать бывший игрок «Барселоны»
Поделиться
«Фиорентина» ведёт переговоры с «Ювентусом» о переходе на правах аренды полузащитника Артура Рамоса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, «фиалки» предлагают арендовать бразильского футболиста с правом выкупа, а также хотят, чтобы часть зарплаты Артура продолжал выплачивать «Ювентус». Сообщается, что стороны близки к заключению сделки.
Артур стал игроком «Ювентуса» летом 2020 года, перейдя из «Барселоны». За итальянский клуб в 63 матчах полузащитник забил гол и отдал результативную передачу. Минувший сезон бразилец отыграл в составе «Ливерпуля», но клуб решил не пользоваться правом его выкупа. Контракт между Артуром и «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июля 2023
-
09:56
-
09:55
-
09:43
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:13
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:48
-
07:31
-
07:25
-
07:18
-
07:11
-
07:00
-
06:50
-
06:38
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:07
-
05:57
-
05:53
-
05:40
Партнерский контент