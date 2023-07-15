Одноклубником Кокорина в «Фиорентине» может стать бывший игрок «Барселоны»

«Фиорентина» ведёт переговоры с «Ювентусом» о переходе на правах аренды полузащитника Артура Рамоса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, «фиалки» предлагают арендовать бразильского футболиста с правом выкупа, а также хотят, чтобы часть зарплаты Артура продолжал выплачивать «Ювентус». Сообщается, что стороны близки к заключению сделки.

Артур стал игроком «Ювентуса» летом 2020 года, перейдя из «Барселоны». За итальянский клуб в 63 матчах полузащитник забил гол и отдал результативную передачу. Минувший сезон бразилец отыграл в составе «Ливерпуля», но клуб решил не пользоваться правом его выкупа. Контракт между Артуром и «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.