Энрике рассказал, в какой футбол будет играть «ПСЖ» под его руководством

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, в какой футбол будет играть команда под его руководством, отметив, что считает себя приверженцем атакующего стиля игры.

«Я думаю, что все, кто наблюдал за игрой моих команд, имеют некоторое представление о моих идеях. Я явный приверженец атакующего футбола. С таким составом мы хотим построить команду, которая будет играть в этом стиле с первых минут матча. Мы хотим, чтобы наши болельщики и игроки были счастливы быть частью «ПСЖ», — сказал Энрике в интервью клубной пресс-службе.

До перехода в «ПСЖ» Энрике работал главным тренером «Барселоны» и сборной Испании. Национальную команду 53-летний специалист покинул после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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