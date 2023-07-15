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Луис Энрике оценил уровень футболистов «ПСЖ»

Луис Энрике оценил уровень футболистов «ПСЖ»
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об уровне футболистов парижской команды, отметив, что все игроки в клубе высочайшего уровня.

«Все игроки «ПСЖ» высочайшего уровня: молодые ребята, пришедшие из системы клуба, те, кто уже был в команде, новички, звёзды. Но, чтобы построить настоящую команду, необходимо найти нужное сочетание всего этого и тренера, который будет в это верить», — сказал Энрике в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне «ПСЖ» тренировал Кристоф Галтье. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, однако вылетела из Лиги чемпионов и национального Кубка. 53-летний Энрике подписал с «ПСЖ» двухлетний контракт.

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