Луис Энрике оценил уровень футболистов «ПСЖ»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об уровне футболистов парижской команды, отметив, что все игроки в клубе высочайшего уровня.

«Все игроки «ПСЖ» высочайшего уровня: молодые ребята, пришедшие из системы клуба, те, кто уже был в команде, новички, звёзды. Но, чтобы построить настоящую команду, необходимо найти нужное сочетание всего этого и тренера, который будет в это верить», — сказал Энрике в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне «ПСЖ» тренировал Кристоф Галтье. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, однако вылетела из Лиги чемпионов и национального Кубка. 53-летний Энрике подписал с «ПСЖ» двухлетний контракт.

Материалы по теме Энрике рассказал, в какой футбол будет играть «ПСЖ» под его руководством

Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне