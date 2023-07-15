Энрике: очень важно, чтобы иностранцы, приезжающие во Францию, изучали французский язык

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отметил важность изучения французского языка иностранными футболистами, приезжающими в местный чемпионат.
«Для работы часто необходимо уметь говорить на трёх или четырёх языках. Общаться на разных языках — это нормально для современного футбола. Изучение французского — одна из тех вещей, которыми я хочу заняться в ближайшее время, но я также могу говорить на итальянском с некоторыми игроками, по-английски с другими, по-испански… Думаю, очень важно, чтобы каждый мог общаться на том языке, который ему больше всего подходит. Также очень важно, чтобы все иностранцы, приезжающие во Францию и в наш клуб, изучали французский язык», — сказал Энрике в интервью клубной пресс-службе.
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