Деклан Райс трогательно попрощался с «Вест Хэмом», он перейдёт в «Арсенал» за € 122 млн

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс завершает переход в лондонский «Арсенал» за € 122 млн. Английский футболист уже попрощался с «молотобойцами».

«Не могу поверить, что невероятные 10 лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни на поле и за его пределами. Прощаться никогда не бывает легко. Я испытал невероятные эмоции в этой команде, включая ту ночь в Праге. Также в «Вест Хэме» я вырос как человек, как игрок и как капитан. С самого первого момента, как я стал капитаном команды, я не чувствовал ничего, кроме гордости и страсти. Вишенкой на торте для меня в роли капитана стала победа в Лиге конференций.

Моя связь с фанатами значит очень многое для меня и моей семьи. Вы обращались с нами как со своими с того дня, как я приехал. Спасибо. Все знают, насколько особенным является «Вест Хэм». Спасибо за прекрасные воспоминания и одни из лучших дней в моей жизни. Люблю вас всех», — написал Райс в соцсетях.

Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик: