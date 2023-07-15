Александр Соболев рассказал, почему перестал дарить футболки болельщикам
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что отказался от практики дарения футболок болельщикам на трибунах после того, как стал находить их на сайте объявлений.
«Сейчас футболок мало, но я их и не отдаю никому. Люди делают плакаты, я отдаю, а затем нахожу их на сайте объявлений», — сказал Соболев в видео, опубликованном на YouTube-канале «ФК Бей Беги».
26-летний Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. С тех пор нападающий в 105 матчах забил 48 голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с московской командой истекает летом 2026 года.
«Спартак» начнёт новый сезон домашним матчем с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арене». Встреча Российской Премьер-Лиги пройдёт 23 июля.
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