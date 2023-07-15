«Монако» объявил о приобретении нового голкипера

«Монако» на своём официальном сайте объявил о переходе в команду швейцарского голкипера Филлипа Кёна.
«Монако» согласовал переход швейцарца с австрийским «РБ Зальцбург». Контракт монегасков с Кёном рассчитан на пять лет.
25-летний Кён — воспитанник немецкого футбола. Голкипер успел поиграть за молодёжные команды системы «Шальке», «Штутгарта» и «Лейпцига», а также играл за сборные Германии от 15 до 18 лет.
В прошлом сезоне Кён сыграл за «Зальцбург» 42 матча во всех турнирах, пропустив в них 33 гола и 19 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. В составе «Ред Булл» швейцарский голкипер стал двукратным чемпионом Австрии и обладателем Кубка страны.
Вратарь Александр Нюбель, игравший за «Монако» в прошлом сезоне на правах аренды из «Баварии», вернулся в свой клуб.
- 15 июля 2023
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