Луис Энрике назвал свою основную цель на посту главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о своей главной цели на посту наставника парижан.

«Моя цель состоит в том, чтобы болельщики «ПСЖ» гордились своей командой, гордились тем, что они видят на поле, получали удовольствие от шоу. И они оценят это, если увидят старание, работу, команду, которая хорошо атакует и хорошо защищается, команду, которая представляет собой сплочённую группу. Но, прежде чем просить болельщиков поддержать нас, мы должны что-то дать им, заставить их болеть за нас и наслаждаться нашей игрой», — сказал Энрике в интервью клубной пресс-службе.

Контракт 53-летнего Энрике с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Предыдущий наставник парижан Кристоф Галтье проработал один год.

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