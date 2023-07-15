Дюков объяснил, почему РФС изменил формат Кубка, убрав один раунд в финале Пути регионов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о причинах изменения формата Фонбет Кубка России. Из турнира был убран один раунд в финале Пути регионов.
«Новый формат Кубка России нам понравился: он чуть-чуть более сложный, чем турнир по олимпийской системе. Но наши спонсоры и большинство болельщиков проголосовало за данный формат. Что касается его изменений, то у нас есть некоторые ограничения. Наш титульный спонсор «Фонбет» одобрил данный формат: по условиям договора любое изменение возможно исключительно по согласованию с ними.
Отменить один матч в верхней сетке предложил наш спонсор. С этим можно спорить, но в этом решении есть свои плюсы и свои минусы. Клуб, который выбывает в финале Пути РПЛ, подвергается дискриминации. Хотя все клубы и члены исполкома, рассмотрев данный вопрос, не увидели какой-то серьёзной несправедливости. Реформа турнира несущественная, но все посчитали, что данное изменение пойдёт на пользу Кубку России», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 15 июля 2023
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