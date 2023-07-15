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«Рубин» близок к подписанию нигерийского полузащитника Угочукву Иву из «Урарту»

«Рубин» близок к подписанию нигерийского полузащитника Угочукву Иву из «Урарту»
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Казанский «Рубин» близок к подписанию полузащитника армянского «Урарту» Угочукву Иву. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

По информации источника, обе стороны полностью согласовали все условия трансфера. «Рубин» достиг договорённости и с самим игроком.

23-летний Иву — уроженец Нигерии, однако в 18-летнем возрасте переехал в Армению, подписав контракт с местным «Лори». Позднее полузащитник играл за «Пюник». В «Урарту» Иву перешёл в августе 2020 года за € 60 тыс. Футболист получил гражданство Армении и уже успел сыграть четыре матча за армянскую национальную команду. Transfermarkt оценивает его в € 450 тыс.

Иву в прошлом сезоне сыграл 35 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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