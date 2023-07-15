Стало известно, сможет ли Нойер вернуться в состав «Баварии» к началу нового сезона

Стал известен график восстановления голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера после травмы. Об этом сообщает журналист Георг Холзнер в своём «твиттере».
По информации источника, восстановление игрока идёт согласно графику и он должен присоединиться к «Баварии» к моменту старта предсезонной подготовки. Ожидается, что после длительного простоя вне футбола Нойер начнёт занятия с ослабленными нагрузками. Голкипер понимает, что до старта сезона осталось около пяти недель, из-за чего футболист не будет форсировать своё восстановление.
Напомним, Нойер получил тяжёлую травму после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Футболист сломал ногу, когда катался на лыжах во время отдыха. Нойер пропустил большую часть прошлого сезона.
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- 15 июля 2023
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