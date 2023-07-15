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«Зенит» откажется от подписания Фернандеса, если Марио не пройдёт УМО

«Зенит» откажется от подписания Фернандеса, если Марио не пройдёт УМО
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Санкт-петербургский «Зенит» откажется от возможности подписания бразильского защитника Марио Фернандеса, если футболист не пройдёт углублённое медицинское обследование. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, Фернандес подписал предварительный договор о переходе в «Зенит», однако игрок до сих пор не прошёл УМО. Если бразилец, у которого обнаружена большая жировая прослойка, не пройдёт обследование, то он не перейдёт в санкт-петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не торопится с объявлением о трансфере Фернандеса из-за лишнего веса футболиста. Бразильский журналист Фабио Алейшо назвал эту информацию ложной, сообщив, что для оформления перехода Марио в клуб необходимо подписать один документ.

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