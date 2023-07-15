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Мостовой: Гайч — звезда одного матча, ЦСКА нужно продавать его. У «Зенита» легионеры лучше

Мостовой: Гайч — звезда одного матча, ЦСКА нужно продавать его. У «Зенита» легионеры лучше
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА, раскритиковав нападающего армейцев Адольфо Гайча.

«Иностранцы «Зенита» мощнее армейских легионеров. Что этот Гайч? Он в Италии не играл, а в запасе сидел. Да, в матче с «Динамо» он вышел, побежал, забил два хороших гола. Я ещё подумал: ничего себе нападающий! Реально удивился (смеётся). Но он же, когда первый раз в ЦСКА приезжал, сразу забил и всё. Потом мы его больше не видели.

Гайч — звезда одного матча, после которого ЦСКА нужно продавать его. В одной игре выстреливает, а потом не знаешь, куда девать его (смеётся). Трудно сказать, забьёт он в Суперкубке с «Зенитом» или нет, но преимущество небольшое у Петербурга за счёт бразильцев», — приводит слова Мостового Legalbet.

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